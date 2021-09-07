لابورتا: توصلنا لاتفاق مبدئي مع ميسي قبل الرحيل وحزين لرؤيته بقميص سان جيرمان

كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن إبرامه عقد مبدئي بين النادي الكتالوني والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا السابق، قبل رحيله.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة بعد فشل المفاوضات بين الجانبين لتجديد عقده بسبب قواعد الليجا المتعلقة بالأجور واللعب المالي النظيف، لتنتهي حقبة تاريخية للبرغوث في كامب نو، ويبدأ فصل جديد في مسيرته مع باريس سان جيرمان.

وقال لابورتا في تصريحات لـ«راديو كتالونيا»:" لقد كنا تحت ضغط شديد، إما التوقيع على اتفاقية شركة «CVC» والتي تعني رهن النادي لمدة 5 سنوات، أو أننا لن نقدر على تحقيق قواعد اللعب المالي النظيف، لم يكن لدينا فرصة لفعل شئ".

وأضاف:" كان لدينا اتفاق مبدئي مع ميسي بالفعل منذ وقت طويل، ولكن رابطة الليجا لم تقبل ذلك، في 5 أغسطس أخبرونا أنه يجب علينا التوقيع على الاتفاقية، وضعنا معايير موضوعية لكن ذلك لم يحسن المشكلة".

وأوضح:" كان الأمر محزنًا للغاية عند رؤية ظهور ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان، لم يرغب أحد في الوصول لما وصلنا إليه، من المحزن رؤيته بقميص آخر غير برشلونة، شعور غريب للغاية ولم أحب رؤيته بهذا القميص".

وأتم:" لم تكن تلك النهاية التي تمنيتها لميسي مع برشلونة، سنظل ممتنين له دائمًا".