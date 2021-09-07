مصطفي البدري يتحدث عن نصائح أفشة وكيف احتفل بهدف القاضية فى الزمالك

كشف مصطفي البدري لاعب الأهلي المنضم حديثا من الإنتاج الحربي عن النصائح التى قدمها محمد مجدي أفشة نجم الأهلي ومنتخب مصر



وقال البدري فى حوار مع الموقع الرسمي للأهلي : «تحدث معي أفشة ، وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة. أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة».

وحول المنافسات التى تنتظر الأهلي في الفترة القادمة قال البدري: «الفريق سوف يخوض منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد، وبالتأكيد الأهلي لا يعرف سوى الفوز ولا يلعب إلا على المركز الأول، وقد سبق وحصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة العالم للأندية في النسخة الماضية والآن يعود للمشاركة في النسخة القادمة محملًا بطموحات وأحلام كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي ».

وبسؤاله عن لحظات انفعاله بأهداف الأهلي وبطولاته ابتسم البدري وشرد قليلًا، ثم أجاب وقال: «أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي، ولا أتحكم في انفعالاتي خلال المباريات. وأتذكر في مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك عندما أهدر حسين الشحات فرصة محققة كاد قلبي يتوقف، ولكني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على التسجيل. وعندما سجل أفشة الهدف الثاني احتفلت بشدة لدرجة أنني كسرت هاتفي دون قصد من شدة الفرحة الجنونية، ولهذا أتمنى أن أسجل هدفًا مثله لأن هذه الأهداف تظل محفورة في سجلات التاريخ لأنها حسمت العديد من البطولات الغالية».

وفيما يتعلق بمثله الأعلى أجاب لاعب الأهلي الجديد على الفور وقال: «بالنسبة إليَّ الكابتن محمود الخطيب هو المثل الأعلى والقدوة، لأنه أسطورة مصر وإفريقيا ووصل إلى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الأجيال، ومن الصعب أن تجد شخصية مثله بما حققه من إنجازات وبطولات كلاعب ورئيس نادٍ، فقد تمنيت اللعب في جيله ولكن لحسن حظي أنني أصبحت لاعبًا في الأهلي في فترة وجوده رئيسًا للنادي».

واختتم مصطفى البدري حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أقول لجماهير النادي أنتم السند دائمًا، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات. أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي.. سأظل مدينًا لكم طوال عمري ».