منظمة الأمن الجماعي: الوضع غير مريح بعد سيطرة طالبان على السلطة

أعلن رئيس المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أناتولي سيدوروف أن الوضع على حدود طاجيكستان مع أفغانستان "غير مريح" بسبب وصول طالبان إلى السلطة.

وقال سيدوروف - خلال كلمة في افتتاح تدريبات قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (روبيج –2021) في قرغيزستان اليوم /الثلاثاء/ - "لا يزال الوضع العسكري - السياسي في المنطقة الخاضعة لمسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي معقدًا".

وأضاف:" لا يزال الوضع غير مريح في منطقة آسيا الوسطى، حيث يشهد تطورات على خلفية استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان المتاخمة لجمهورية طاجيكستان، فهذا الوضع هو الأسوأ"، مؤكدا أن هذه المنطقة ما زالت تحتفظ بمستوى عالٍ من نشاط الإرهاب الدولي والتطرف الديني.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان.