دبي:اكتمال الاختبارات الحرارية على الروبوت «راشد» تمهيدا لإطلاقه للقمر

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أعلنت دبي، اليوم الثلاثاء، انتهاء إجراء اختبارات مهمة على الروبوت "راشد" المقرر إرساله لاستكشاف القمر.

وقال مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي إن فريق "مشروع الإمارات لاستكشاف القمر"، أكمل اختبار الفراغ الحراري للمستكشف "راشد"، بالمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، الذي يقع في مدينة تولوز الفرنسية.

وأوضح المركز أنه خلال هذه العملية، تم اختبار جميع الأنظمة الفرعية للمستكشف في درجات حرارة متفاوتة.

وذكر المركز، في بيان اليوم، أنه يتعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية لتطوير كاميرتين ضوئيتين ملونتين مخصصتين لاستكشاف الفضاء لتركيبهما على المستكشف "راشد"، المقرر انطلاقه للقمر العام المقبل.

ويندرج مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ضمن مبادرات إماراتية تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ.