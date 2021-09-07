القومي للمرأة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقضايا ذوات الهمم

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة بشكل عام ولقضايا المرأة ذات الإعاقة والأمهات لأطفال من ذوي الإعاقة وهو ما انعكس منذ إطلاق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 واهتمامها بالفئات الأولى بالرعاية ضماناً لعدم تخلف أحد عن الركب.



جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة اليوم في فعاليات مؤتمر "القوى الناعمة وتأثيرها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي يعقد تحت رعاية المجلس القومي للمرأة و جامعة المنصورة ، تحت شعار "أمهات محاربات".



وأشارت رئيس المجلس إلى أن الدستور المصري أولى اهتماماً بالأشخاص ذوي الإعاقة وخصص لهم نسبة في البرلمان، موضحة أن نسبة المرأة ذات الإعاقة بالبرلمان فاقت نسبة الرجال، واثبتن دوراً فعالاً في الدفاع عن قضايا الإعاقة وخصوصية قضايا المرأة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوي الإعاقة.



وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم للحديث عن نموذج متميز وملهم لسيدات محاربات من طراز خاص يقدمن جهودا وتضحيات عظيمة بشكل يومي دون كلل في رعاية وحماية أطفالهن من ذوي الإعاقة، وكلهن أمل في فرص متكافئة لهم في الحياة والمجتمع.



وأكدت "مرسي" أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ذات الإعاقة منذ إعادة تشكيله عام 2016، وهو ما تحقق بتعيين رئيس الجمهورية لسيدة من ذوي الإعاقة ضمن تشكيل المجلس للمرة الأولى في تاريخه هي الدكتورة هبة هجرس.



وأضافت أنه تم استحداث لجنة خاصة بهذا الشأن تضم في عضويتها سيدات من ذوات الإعاقة، وللمرة الأولى على مستوى العالم تضم اللجنة في عضويتها أمهات لأطفال من ذوي الإعاقة، كما تم تمثيلهم أيضاً ضمن تشكيل فروع المجلس بالمحافظات.



وأوضحت أن لجنة المرأة ذات الإعاقة اهتمت بالجانب التشريعي لهذا الملف، حيث قامت بمراجعة دقيقة لمواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة عليها الاحتياجات الأساسية للمرأة ذات الإعاقة والأمهات لأطفال من ذوي الإعاقة.



ولفتت إلى أنه تم التأكيد على حق الأم لأطفال من ذوي الإعاقة في تخفيض عدد ساعات عملها وهي الفكرة التي كانت محل اهتمام قانون الخدمة المدنية أيضاً ودافع عنها بقوة النواب من ذوي الإعاقة وبالفعل أضيفت اقتراحات اللجنة إلى القانون.



وأكدت أن اللجنة طرحت مبادرة خاصة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ومن بينها معاناة الأمهات المحاربات في الانفاق على أبنائهن خاصة في حالة وفاة الأب، وقامت اللجنة بطرح تعديلاتها على مجلس النواب وتم تعديل القوانين لمساعدة الأمهات في الانفاق على أبنائهن بطريقة تحفظ كرامتهن.



وقالت رئيسة المجلس إنه في عام المرأة المصرية أطلقت اللجنة مبادرة "محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة" تستهدف العمل مع الجهات المختلفة بالمحافظات لتيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضحت أنه في هذا السياق تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومحافظة الدقهلية أسفر عن توفير تيسيرات وإتاحة عالية الجودة بمبنى المحافظة وبعض مناطق المحافظة، كما يتم تنفيذ المبادرة أيضا في محافظات منها بني سويف وسوهاج ، و جارٍ الإعداد لاطلاقها بمحافظات أخرى.



وأعربت مرسي عن سعادتها بما يقدمه مركز خدمات جامعة المنصورة من فرص متكافئة للطالبات والطلاب من ذوي الإعاقة لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وطموحات أمهاتهم وتلبية احتياجاتهم.



وتمنت في ختام كلمتها النجاح لهذا المؤتمر المهم وأن يثمر عن أفكار جديدة تسهم في توفير الدعم والمساندة للأمهات المحاربات وتلبية احتياجاتهن، مؤكدة أن مخرجات المؤتمر سوف تضاف إلى قائمة أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة.



حضر المؤتمر الدكتورة هبة هجرس عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس بالمحافظة ورئيسة المؤتمر ، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر.