كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أخر تطورات عملية الميكنة في إجراءات المنظومة الجمركية، لافتا إلى أنه يتم ميكنة كل الإجراءات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود.



وأضاف معيط، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أنه «تم ميكنة الكثير من المنافذ الجوية والبحرية مثل مطار القاهرة والإسكندرية والدخيلة».



وتابع: «كله هيبقى على منصة واحدة، تقدر تخلص حاجتك الجاية على مطار القاهرة وأنت في الإسكندرية، وحاجات الإسكندرية ممكن تخلصها في دمياط ومش محتاج تروح الميناء خالص».





