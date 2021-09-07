 فيديو.. وزير المالية: ميكنة الكثير من المنافذ الجوية والبحرية بينها مطار القاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. وزير المالية: ميكنة الكثير من المنافذ الجوية والبحرية بينها مطار القاهرة

محمد معيط - تصوير: سليمان العطيفى
محمد معيط - تصوير: سليمان العطيفى

نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 11:34 م
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أخر تطورات عملية الميكنة في إجراءات المنظومة الجمركية، لافتا إلى أنه يتم ميكنة كل الإجراءات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود.

وأضاف معيط، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أنه «تم ميكنة الكثير من المنافذ الجوية والبحرية مثل مطار القاهرة والإسكندرية والدخيلة».

وتابع: «كله هيبقى على منصة واحدة، تقدر تخلص حاجتك الجاية على مطار القاهرة وأنت في الإسكندرية، وحاجات الإسكندرية ممكن تخلصها في دمياط ومش محتاج تروح الميناء خالص».



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك