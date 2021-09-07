محافظ المنيا: القيادة السياسية تولي اهتماما كبير بقضايا الطفولة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية؛ وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد علي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهيام مصطفى، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، ومسؤولي عدد من القطاعات بالهيئة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.

وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه لرئاسة الجمهورية، على توفير كل سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها (أطفال بلا مأوي)، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كل الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة، وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة للتعليم الأساسي، وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.

وأكد المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

من جانبه أشاد المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، لدعم جهود التنمية بالمحافظة لصالح الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا حرص الهيئة على بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات.

وقدم مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا عرضا تفصيليا حول برامج الهيئة وإنجازاتها والخطة التنفيذية، كما استعرض دور اللجنة الاستشارية في تدعيم برامج هيئة انقاذ الطفولة، وكذلك احتياجات وأولويات خطة 2022 ومدى اتساقها مع الأهداف التنموية لمحافظة المنيا.

وأكد أن الأنشطة الخاصة ببرنامج الصداقة المنفذ بمركز ملوي ، سيشمل أنشطه بـ7 قطاعات رئيسية، منها بناء قدرات الفرق الصحيه بـ11 وحدة رعاية أساسية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية بهذه الوحدات وبناء قدرات 150 معلمًا على التعلم المدمج، ودعم 235 روضة بالتربية والتعليم والجمعيات الأهلية بالأثاث والمستلزمات الأخرى.

كما تم صيانة 7 مدارس تعليم أساسي وتوفير احتياجاتها بشكل كامل وتحديد الاحتياجات اللازمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مع دعم اللجنة العامة لحماية الطفل و10 وحدات أخرى على مستوى محافظة المنيا للخروج بسياسة حماية الطفل على مستوى المحافظة، تضم معالجة ظاهره زواج الأطفال، والهجرة غير الشرعية.

وتابع: "هذا المشروع سيضم مشروع قرية، والذي ستنقذه الهيئة بمراكز المحافظة، وتسلم الآثاث والحاسب الآلي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها، وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور، وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس، وكذلك تدريب المتطوعات، وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم".