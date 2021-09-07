محافظ المنيا: القيادة السياسية تولي اهتماما كبير بقضايا الطفولة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية؛ وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد علي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهيام مصطفى، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، ومسؤولي عدد من القطاعات بالهيئة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.
وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه لرئاسة الجمهورية، على توفير كل سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها (أطفال بلا مأوي)، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كل الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة، وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة للتعليم الأساسي، وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.
وأكد المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.
من جانبه أشاد المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، لدعم جهود التنمية بالمحافظة لصالح الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا حرص الهيئة على بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات.
وقدم مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا عرضا تفصيليا حول برامج الهيئة وإنجازاتها والخطة التنفيذية، كما استعرض دور اللجنة الاستشارية في تدعيم برامج هيئة انقاذ الطفولة، وكذلك احتياجات وأولويات خطة 2022 ومدى اتساقها مع الأهداف التنموية لمحافظة المنيا.
وأكد أن الأنشطة الخاصة ببرنامج الصداقة المنفذ بمركز ملوي ، سيشمل أنشطه بـ7 قطاعات رئيسية، منها بناء قدرات الفرق الصحيه بـ11 وحدة رعاية أساسية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية بهذه الوحدات وبناء قدرات 150 معلمًا على التعلم المدمج، ودعم 235 روضة بالتربية والتعليم والجمعيات الأهلية بالأثاث والمستلزمات الأخرى.
كما تم صيانة 7 مدارس تعليم أساسي وتوفير احتياجاتها بشكل كامل وتحديد الاحتياجات اللازمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مع دعم اللجنة العامة لحماية الطفل و10 وحدات أخرى على مستوى محافظة المنيا للخروج بسياسة حماية الطفل على مستوى المحافظة، تضم معالجة ظاهره زواج الأطفال، والهجرة غير الشرعية.
وتابع: "هذا المشروع سيضم مشروع قرية، والذي ستنقذه الهيئة بمراكز المحافظة، وتسلم الآثاث والحاسب الآلي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها، وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور، وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس، وكذلك تدريب المتطوعات، وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم".