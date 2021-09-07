ستاندرد تشارترد يؤسس شركة للخدمات المصرفية الرقمية في سنغافورة

وقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني اتفاقا مع أكبر نقابة عمالية في سنغافورة للتعاون في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال البنك الموجود مقره في لندن إنه اتفق على إقامة مشروع مشترك مع بيتابلس وهي الشركة التابعة لقطاع الاستثمار الاجتماعي في نقابة ناشيونال تريدز يونيون كونجرس المعروف باسم "إن.تي.يو.سي إنتربرايز".

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد أشارت في آب/أغسطس من العام الماضي إلى وجود محادثات بين الجانبين البريطاني والسنغافوري.

وقال ستاندرد تشارترد إنه سيستثمر 144 مليون دولار سنغافوري (107 ملايين دولار) في المشروع الجديد حيث سيمتلك 60% من أسهمه في حين تمتلك بيتابلس النسبة الباقية مقابل دفع 96 مليون دولار سنغافوري. كما اتفق الجانبان على إطلاق اسم إس.سي بنك سوليوشنز بشكل مؤقت.

يذكر أن سنغافورة تعتبر واحدة من أهم أسواق ستاندرد تشارترد ويوجد فيها الآلاف من موظفي البنك. كما يتمتع البنك بعلاقات قوية مع الحكومة السنغافورية التي تعتبر أكبر مساهم فيه من خلال صندوق الثروة السيادي تيماسيك هولدنجز.