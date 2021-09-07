من يكون خليفة البدري؟ اتحاد الكرة حائر بين المدرب الأجنبي والوطني

لم يستقر اتحاد الكرة حتى الآن، على هوية المدير الفني الجديد، للمنتخب الوطني، وذلك بعد القرار الرسمي، بإقالة حسام البدري، من تدريب المنتخب، عقب التعادل أمام الجابون 1-1، في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة أحمد مجاهد، تفكر حاليًا بعد إقالة البدري في أمرين الأول، التعاقد مع مدرب أجنبي، وهناك عدد كبير من الأسماء مطروحة على الطاولة، أو اسناد المهمة لمدرب وطني.

وهناك أكثر من مدرب أجنبي مطروح على اتحاد الكرة، يتقدمهم البرتغالي نيلو فينجادا، والأقرب توليه المهمة، كونه يتواجد في مصر لشغله منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، مع اسناد جهاز معاون له وطني يتكون من ضياء السيد مدرب عام، ومحمد شوقي مدرب مساعد، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع استمرار الجهازين الطبي والإداري بالجهاز الفني الجديد.

وطرح على اتحاد الكرة، ايضًا عدد من الأسماء للمدربين الأجانب منهم المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، وتشير التقارير إلى وجود مفاوضات قوية وأن هناك محاولات للوصول إلى اتفاق نهائي، بالإضافة إلى رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي رغم صعوبة قيادته للمنتخب، خاصة وأنه رحل عن الأهلي بالتراضي بسبب رغبته في التواجد بجانب اسرته بسبب وباء فيروس كورونا،.

الأسم الأجنبي الآخر الذي تم عرضه على اتحاد الكرة، هو السويسري كريستيان جروس المدرب السابق للزمالك والذي استطاع تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية مع الأبيض، بالإضافة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدرب السابق للأبيض، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدرب السابق للأهلي والذي حقق مع الأحمر لقب كأس الكونفدرالية، وأخيرًا عرض على اتحاد الكرة، التعاقد مع الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للأهلي، والذي توج معه ببطولة الدوري العام.

أما بخصوص المدربين المحليين، فهناك استقرار من جانب اتحاد الكرة بأنه في حال عدم النجاح بالتعاقد مع مدرب أجنبي، سيكون أحد من المدربين سواء إيهاب جلال الذي أعلن رسميًا اليوم الثلاثاء اعتذاره عن استكمال تدريب الإسماعيلي، أو اسناد المهمة لشوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، مع استبعاد فكرة تدريب حسام حسن للمنتخب.

وتنتظر الجماهير المصرية، الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بعد أن أشار اتحاد الكرة بأن الإعلان سيكون بحد أقصى غدًا الأربعاء.