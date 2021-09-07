انتخابات ألمانيا: ميركل تواصل دعمها للاشيت وتحذر من ائتلاف بين اليسار والخضر

قبل أسابيع قليلة على الانتخابات العامة في ألمانيا، جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لخليفتها المحتمل في المستشارية أرمين لاشيت، محذرة في الوقت نفسه من تشكيل ائتلاف حاكم يضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار الوسط" وحزب الخضر وحزب "اليسار".

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، فيما قد تكون الجلسة العامة الأخيرة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" قبل الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر الجاري إن اختيار من يحكم هذا البلد مسألة مهمة.

وذكرت ميركل أن هذه انتخابات لها طابع خاص، "لأنها ستكون قرارا توجيها لبلدنا في ظل هذه الأوقات الأشد صعوبة"، مضيفة أن الناخبين والناخبات أمامهم خياران في الانتخابات: إما حكومة من الاشتراكيين والخضر، "والتي تقبل بدعم حزب اليسار، أو على الأقل لا تستبعده"، وإما حكومة يقودها التحالف المسيحي بزعامة لاشيت.

وقالت ميركل: "أفضل طريق لبلدنا هي حكومة اتحادية يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مع أرمين لاشيت في منصب المستشار الاتحادي"، مضيفة أن مثل هذه الحكومة ستضمن الاستقرار والموثوقية والاعتدال والوسط، مردفة: "هذا هو بالضبط ما تحتاجه ألمانيا".

وأدت تصريحات ميركل إلى إثارة صيحات مقاطعة متعددة داخل القاعة في البرلمان. ودافعت المستشارة عن تصريحاتها الواضحة غير الاعتيادية بشأن الحملة الانتخابية، قائلة: "يا إلهي، يا لها من إثارة، لقد كنت عضوا في هذا البرلمان الاتحادي الألماني منذ 30 عاما، أكثر من 30 عاما، ولا أعرف أين، إن لم يكن هنا، يتعين مناقشة مثل هذه القضايا، هذا قلب الديمقراطية وهذا هو بالضبط ما يُجرى مناقشته هنا".