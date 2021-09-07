النائب العام الليبي يعلن التهم الموجهة لقيادي داعشي بعد القبض عليه

نشر مكتب النائب العام في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة بالاتهامات الموجهة إلى القيادي فيما يعرف بتنظيم داعش امبارك الخازمي، الذي تمكنت قوة العمليات المشتركة الليبية من القبض عليه اليوم في مدينة بني وليد "180 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الليبية".



ومن التهم الموجهة للمتهم: دعم عناصر تنظيم الدولة عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري؛ لأجل الحصول على فدية مالية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.



وبحسب مكتب النائب العام، فقد شرع المقبوض عليه مع آخرين في قلب نظام الدولة الدستوري، واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا، وارتكب مع آخرين بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.