ضبط 1766 مخالفة متنوعة في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

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وأسفرت الحملات عن ضبط 1766 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، حيث تم ضبط 20 مركبة بدون لوحات معدنية، و7 مخالفات دراجات نارية، و57 مخالفة سير بدون تراخيص 35 بدون رخص قيادة، و22 بدون رخص تسيير، و 1455مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط جميع أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.