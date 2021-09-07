المكسيك: مقتل 46 مهاجرا وهم في طريقهم إلى أمريكا منذ يناير الماضي

قالت هيئة الهجرة المكسيكية اليوم الاثنين، إن عشرات المهاجرين لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في المكسيك أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الولايات المتحدة.

وقال المعهد الوطني للهجرة إنه تم انتشال جثث 46 شخصا بين كانون ثان/يناير وآب/ أغسطس بينهم طفل واحد.

وغرق اثنان وعشرون منهم في نهر ريو جراندي/ريو برافو. ويمتد النهر على طول الحدود الدولية، وتشمل مساحات شاسعة منه تضاريس قليلة السكان وقاحلة ووعرة.

وتشمل الأسباب الأخرى للوفيات السقوط من القطارات أو جدران المباني، أو الاعتداءات وسوء التغذية، والتسمم الكحولي أو الجفاف.

ولم يتم التعرف بعد على هوية نصف القتلى بسبب نقص الوثائق ، وفقا لما ذكره المعهد الوطني للهجرة.

وفى تموز/يوليو وحده قالت دورية الحدود الأمريكية إنها ألقت القبض على نحو 213 ألف شخص يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك وهو أكبر عدد خلال شهر واحد منذ أكثر من 20 عاما .