احتجاز متحدث سابق باسم ترامب في البرازيل

احتجزت الشرطة الفدرالية البرازيلية، اليوم الثلاثاء، جيسون ميلر، المتحدث السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لعدة ساعات في مطار برازيليا قبل الإفراج عنه وتوجهه لبلاده.



وأفادت مصادر في الشرطة بأنها اعتقلت ميلر في جناح الرحلات الخاصة بمطار العاصمة برازيليا وهو ينوي ركوب طائرة للتوجه إلى الولايات المتحدة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وشارك ميلر بالبرازيل في مؤتمر للمحافظين حيث التقى بالرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وبعض المسؤولين الآخرين.



ولاحقا أكد ميلر أن الشرطة احتجزته لـ3 ساعات لاستجوابه، وتم لاحقا الإفراج عنه وتوجه إلى الولايات المتحدة.



وتم استجواب ميلر، حسب تقارير محلية، في إطار تحقيق تنفذه السلطات القضائية مع بولسونارو في قضية "الإجراءات المناهضة للديمقراطية" في البرازيل.