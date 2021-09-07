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شهد مول دبي أمس الاثنين حدثا فريد من نوعه بظهور أول سوبر ماركت بلا عمال بشر في الشرق الأوسط، إذ يتجول المتسوقون تحت نظر الكاميرات والمتحسسات لينتقوا بضائعهم ويخرجوا دون طوابير ولا دفع نقدي، ويتولي التطبيق الهاتفي الخاص بالمتجر عملية الدفع بعد مغادرة الزبائن للسوبر ماركت.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء فقد حضر وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي افتتاح "كارفور سيتي+" الذي يعمل آليا دون التدخل البشري.

ويقول هاني ويس المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم المشرفة على أفرع كارفور بالمنطقة، إن متاجر المستقبل ستبدو بذلك الشكل، مؤكدا أن التجربة ستضيف الكثير لخبرة الشركة في التجارة.

وأضاف ويس، أن المتجر بتطبيقه الهاتفي يحلل السلوك الشرائي للعملاء من أجل مساعدتهم للوصول للسلع المفضلة لديهم موضحا أن المتجر يراعي خصوصية العملاء الذين يعطون الكثير من المعلومات عنهم للتطبيق من أجل مراقبة السلوك الشرائي الخاص بهم.

يذكر أن متاجر باسم أمازون جو تابعة لشركة أمازون ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين اتبعت نفس التجربة، وقد أثارت بعض المخاوف حيال مستقبل العمالة البشرية بالسنوات القادمة.

وعن ذلك الأمر قال ويس: "ليست ثمة مستقبل بلا بشر".