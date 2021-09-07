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الإمارات: حالتا وفاة و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 4:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 4:35 م
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم  الثلاثاء  تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2050 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل   952 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 725 ألفا و192 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1269 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى  715 ألفا  و104 حالات.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 314 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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