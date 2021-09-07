مجموعة الخليج للتأمين تستحوذ على عمليات أكسا

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي."، اليوم الثلاثاء، استحواذها على عمليات أكسا في منطقة الخليج.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن الصفقة تشمل حصة أكسا في الخليج "البحرين، الإمارات، عمان، وقطر"، وشركة أكسا للتأمين التعاوني (المملكة العربية السعودية).

وبحسب الشركة، ستصبح أكسا الخليج، بعد الاستحواذ، تمتلك 50% من الكيان السعودي.

وأضافت أنه خلال الأشهر المقبلة، ستنتقل العلامة التجارية "أكسا الخليج" إلى "جي.آي.جي. الخليج"، وأنه لن يتأثر فريق القيادة أو المنظمة أو الأفراد ولن تتغير مستويات الخدمة للعملاء والشركاء.

ومجموعة أكسا هي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول، في منطقة الخليج، وتتواجد أكسا منذ أكثر من 70 عامًا.