 مجموعة الخليج للتأمين تستحوذ على عمليات أكسا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 5:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

مجموعة الخليج للتأمين تستحوذ على عمليات أكسا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 4:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 4:37 م

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي."، اليوم الثلاثاء، استحواذها على عمليات أكسا في منطقة الخليج.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن الصفقة تشمل حصة أكسا في الخليج "البحرين، الإمارات، عمان، وقطر"، وشركة أكسا للتأمين التعاوني (المملكة العربية السعودية).

وبحسب الشركة، ستصبح أكسا الخليج، بعد الاستحواذ، تمتلك  50% من الكيان السعودي.

وأضافت أنه خلال الأشهر المقبلة، ستنتقل العلامة التجارية "أكسا الخليج" إلى "جي.آي.جي. الخليج"، وأنه لن يتأثر فريق القيادة أو المنظمة أو الأفراد ولن تتغير مستويات الخدمة للعملاء والشركاء.

ومجموعة أكسا هي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول، في منطقة الخليج، وتتواجد أكسا منذ أكثر من 70 عامًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك