ووقع البروتوكول كل من: الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة زينة صفير مدير عام شركة "بيوجين"، وذلك بحضور وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأحمد طارق أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، والدكتور بيتر مهنى رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" للاستيراد والتصدير، وممثلين من شركة "بيوجين" للأدوية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة القومية العليا لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وتقدمت وزيرة الصحة بالشكر لشركة "بيوجين" لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي فوق سن العامين ومتابعة ما بعد العلاج وتقديم الدعم الفني وتدريب الفرق الطبية ضمن المبادرة.. وثمنت التعاون بين مؤسسات الدولة بتلك المبادرة لصالح المريض المصري.

ونوهت بفتح حساب بصندوق "تحيا مصر" لدعم المبادرة واستدامة العمل بها داخل مصر، مؤكدة أن تنفيذ تلك المبادرة جعل مصر من الدول الأولى في المنطقة في توفير علاج ضمور العضلات بالمجان.

ومن جهته، أشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزيرة أكدت جاهزية مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر كمنظومة متكاملة تضم صيدلة إكلينيكية وغرف حقن وغرف متابعة للأطفال بعد الحقن، موضحا أنه تم استقبال 4987 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال على مستوى الجمهورية، كما تم تشخيص 178 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد اكتمال إجراءات وفحوصات التحليل الجيني، وتم تحويل 52 طفلًا أقل من سنتين إلى اللجنة العيا لتلقي العلاج.

وقال إن "وزيرة الصحة وجهت بالتوسع في مراكز العلاج والمتابعة للضمور العضلي على مستوى الجمهورية لتسهيل فرص تلقي العلاج للأطفال في الصعيد والدلتا، حيث إنه يجري تخصيص من 15 إلى 20 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والتعليم العالي في إطار توزيع جغرافي عادل لتغطية كافة مناطق الجمهورية، بينهم مركزان بكل من جامعة المنصورة وجامعة أسيوط التابعين لوزارة التعليم العالي".

وأضاف أن الوزيرة وجهت بإلحاق استشاريين من العلاج الطبيعي ضمن اللجنة القومية العليا للتأهيل الحركي للأطفال بعد تلقي العلاج، كما وجهت بوضع بروتوكولات للعلاج الطبيعي وتوحيده في كافة مراكز علاج ومتابعة الضمور العضلي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إدراج وحدات العلاج الطبيعي بالـ24 عيادة التي تم تخصيصيها لاستقبال وتشخيص مصابي الضمور العضلي على مستوى الجمهورية.

ونوه مجاهد بأن زايد توجهت بالشكر لكافة أعضاء اللجنة القومية العليا لعلاج مرضى الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لما حققوه من إنجاز في تشخيص وعلاج ومتابعة الأطفال مصابي الضمور العضلي الشوكي، مؤكدة لهم تذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجههم لصالح الأطفال المصابين.. كما وجهت الوزيرة بتحليل بيانات الأطفال المصابين ضمن المبادرة والاستفادة من تلك النتائج في تقديم دراسات للبحث العلمي ومشاركة تلك الأبحاث مع دول العالم، بما يساهم في تحديث علاج الضمور العضلي.

ولفت إلى أن زايد وجهت أيضا بربط مراكز الضمور العضلي بمراكز علاج الأمراض الوراثية التي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وذلك للاستفادة من جمع وتحليل بيانات المواليد والأطفال الذين يتم فحصهم سنويا من خلال مبادرات ومشروعات وزارة الصحة والسكان، لتحديد المحددات الصحية للأجيال الجديدة ومواجهة كافة الأمراض الوراثية وغيرها.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة زينة صفير مدير عام شركة "بيوجين" عن تقديرها للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في القطاع الصحي وتوفير كافة حقوق المواطنين في العلاج والتغلب على أي تكلفة أو تحديات، حيث أصبحت مصر على خريطة العالم في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، مؤكدة دعم الشركة الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي من خلال توفير العلاج وتدريب مقدمي الخدمة الطبية.

وبدوره، أكد أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري دعم فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الضمور العضلي، مؤكدًا استدامة تمويل المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم لتخفيف معاناة المصابين من أطفال الضمور العضلي، كما ثمن تفعيل مراكز بحثية لمرض الضمور العضلي بمصر.

كما توجه رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" للاستراد والتصدير، المسئولة عن توزيع علاج الضمور العضلي بمصر، بالشكر لوزيرة الصحة ولكافة أعضاء اللجنة القومية العليا لعلاج الضمور العضلي لمجهوداتهم في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، والذي كان عاملًا أساسيًا في تعاون الشركة مع مصر.. منوها بأن ما تشهده مصر من تطور في الرعاية الصحية جعل مختلف الشركات تتسابق للتعاون مع مصر في القطاع الصحي.