3 وزارات تبحث رؤية مشتركة لتعزيز التعاون مع إفريقيا بمشاركة الأزهر والإعلام

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبد العاطي أن القاهرة أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية والمزارع السمكية والمراسي النهرية، كما نفذت مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية في مجالات الموارد المائية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري بحضور ممثلي الخارجية والطيران المدني والأزهر الشريف والهيئة الوطنية للإعلام والجهات المعنية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة.

وقال عبد العاطي إن مصر والدول الإفريقية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة في العديد من المجالات، مشيرا الى أن الاجتماع يهدف للتوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الوزارات والجهات المعنية لإيجاد نهج وإطار عام لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وذلك بما يلبي احتياجات شعوب هذه الدول.

واستعرض الاجتماع الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف من خلال تقديم منح لجميع الدول الإفريقية، مع الاستعداد لزيادة تلك المنح في المستقبل، وإنشاء خطوط طيران مباشرة بين القاهرة والعديد من المدن الإفريقية بما يعود بالنفع علي تنشيط حركة التجارة والسياحة في إفريقيا.