فقدان 18 صيادا وتقطع السبل بألفي شخص في موانئ بالفلبين بسبب إعصار كونسون

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الإبلاغ عن فقدان 18 صيادا، وتقطع السبل بنحو ألفي شخص آخرين في موانئ بالفلبين، في الوقت الذي ضرب فيه إعصار "كونسون" الساحل الشرقي للبلاد.

وأوضح المتحدث باسم قوات خفر السواحل، الكومودور أرماند باليلو، أن التقارير أفادت بخروج الصيادين إلى البحر للصيد قبالة إقليم سمر شرقي البلاد، على الرغم من تحذيرات السلطات بعدم الإبحار تحسبا للإعصار.

وقال باليلو "إنهم كانوا يعلمون أن هناك إعصارا يقترب، ولكنهم أصروا على الصيد"، مضيفا أن قوات خفر السواحل بدأت عمليات بحث وإنقاذ للصيادين بالتنسيق مع الحكومات المحلية.

من ناحية أخرى، ذكر مكتب الأرصاد الجوية أن حدة الإعصار "كونسون" ضعفت وتحول إلى عاصفة استوائية قوية مصحوبة برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، بعد أن وصل إلى اليابسة بعدد لا يقل عن أربع مرات منذ مساء أمس الاثنين.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية، أن الإعصار كان يتحرك باتجاه (غرب/ شمال/غرب) بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يمر عبر منطقة العاصمة مانيلا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقد تقطعت السبل بما لا يقل عن 1956 راكبا في موانئ بمنطقتي بيكول وفيساياس الشرقية، اللتين تعرضتها لأمطار غزيرة ورياح قوية طوال الليل بسبب إعصار "كونسون".