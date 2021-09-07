 جنوب إفريقيا: سلالة جديدة من كورونا انتشرت الشهر الماضي بمعدل أبطأ من يوليو - بوابة الشروق
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جنوب إفريقيا: سلالة جديدة من كورونا انتشرت الشهر الماضي بمعدل أبطأ من يوليو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 3:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 3:11 م

قال علماء في جنوب إفريقيا، إنه ثمة سلالة جديدة من فيروس كورونا، تحمل عددا مثيرا للقلق من التحورات، انتشرت بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي أكثر مما كان الوضع عليه في شهر يوليو، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقالت "شبكة مراقبة الجينوم (الخريطة الجينية)" في جنوب إفريقيا، إنه قد تم خلال شهر غسطس الماضي، رصد ما تسمى بسلالة "سي. 1. 2"، في 1.5% فقط من جميع عينات الفيروس المتسلسلة في البلاد، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2.2% التي تم رصدها في شهر يوليو.

وقد تم اكتشاف السلالة، التي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا، في عدد من الدول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس والبرتغال ونيوزيلندا وسويسرا.

ومن الممكن أن يشير تباطؤ انتشار السلالة إلى أنه من غير المرجح أن تصير سائدة بالطريقة التي انتشرت بها السلالات السابقة مثل "بيتا" و"دلتا".

ويذكر أن سلالة "دلتا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، هي السائدة حاليا في جنوب إفريقيا.


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