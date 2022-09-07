ارتفاع عدد ضحايا مبنى في مدينة حلب شمالي سوريا إلى 12 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى في مدينة حلب شمالي سوريا إلى 12 شخصا، ولا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة.

وقال مصدر طبي في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى في حي الفردوس القديمة بمدينة حلب إلى 12 حتى الآن، بينهم 7 نساء و 4 أطفال ورجل ستيني، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة حتى الآن".

ورجح مصدر لـ(د.ب.أ) قابلية زيادة عدد الضحايا في حال كانت العائلات التي تسكن في الطابق الأول موجودة، وصعوبة خروج مصابين من الطابق الأول في المبنى بسبب انهياره بالكامل وتراكم كل الأنقاض فوقه".

وتعمل فرق الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف وأهالي الحي على رفع الأنقاض بحذر تجنبًا لانهيار الكتل الإسمنتية والصخرية.