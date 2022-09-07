مقتل 13 شخصا وإصابة 40 آخرين في حريق حانة جنوب فيتنام

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 آخرين بعد اندلاع حريق ضخم في حانة مزدحمة في مقاطعة بينه دونج بجنوب فيتنام الليلة الماضية.



وذكرت صحيفة فيتنام نيوز المحلية، أنه يتم علاج حوالي 40 شخصًا في قسم الطوارئ في المستشفيات، من بينهم 11 مصابًا بجروح خطيرة نتيجة الحريق الذي بدأ الليلة الماضية في الطابق الثاني والثالث من المبنى المكون من ثلاثة طوابق وانتشر بسرعة بسبب الأعمال الخشبية الداخلية.



وأفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة بينه دونج، بأن الحريق ألحق أضرارًا بمساحة 400 متر مربع من إجمالي مساحة أرضية الحانة البالغة 1500 متر مربع، وبحسب ما ورد حاول الموظفون إخماد الحريق بطفايات الحريق لكنهم لم ينجحوا.



وانتشرت 13 عربة إطفاء مع 66 ضابطا في مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق في غضون ساعة فيما ورد صباح اليوم أن النار اشتعلت مرة أخرى وأطلقت دخانًا أسود لكن تم السيطرة عليها.



ولايزال التحقيق في سبب الحادث مستمرا.



وتعرضت هذه الحانة إلى حريق قبل ست سنوات، واسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص.