أنباء عن تأجيل قمة جدة لقادة دول مجلس البحر الأحمر



قبل ساعات من انطلاقها، أكد مصدر دبلوماسي سعودي تأجيل قمة قادة دول مجلس الدول العربية والأفريقية، كان مقررًا عقدها غدا الخميس، في مدينة جدة.



وقال المصدر الدبلوماسي السعودي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه "تقرر تأجيل قمة قادة دول مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، التي كان من المقرر عقدها غدا الخميس في مدينة جدة، غربي المملكة، استجابة لرغبة بعض الدول الأعضاء"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.



ويضم المجلس 8 دول عربية وأفريقية، هي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا والصومال وجيبوتي، والتي صادقت في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 على ميثاق تأسيس المجلس ووافقت على أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرا له.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر دبلوماسية أفريقية في الرياض قولها، إن جدول أعمال القمة كان يتضمن عدة بنود في مقدمتها تطورات الوضع في اليمن والقرن الأفريقي وسبل مواجهة التهديدات التي تواجه دول المجلس في ظل توجه قوى دولية وإقليمية إلى ترسيخ نفوذها في منطقة القرن الأفريقي وعلى ساحل البحر الأحمر .