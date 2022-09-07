ابن عم المصري المتوفي في انفجار سفينة إيطالية: عاوزين الجثمان

قال هشام عياد، ابن عم المصري محمد إبراهيم عياد المتوفي في حادث انفجار خزان سفينة بإيطاليا، إن الحادث كان صادمًا؛ خاصة وأن الراحل له ابن وابنة في سن مبكرة.

وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج «حديث القاهرة» مع خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، الإثنين، أنه يناشد السلطات المصرية ببذل قصارى الجهد؛ من أجل إعادة الجثمان ليواري الثرى داخل البلاد.

وأوضح أن المتوفي كان يخبر أسرته أن السفينة التي يعمل بها دائمة التعطل، وتقدم بالشكر لوزارة الهجرة؛ نظرًا لتواصلها مع أسرة الفقيد.

ووقع منذ يومين حادث انفجار خزان وقود بإحدى السفن الإيطالية ونتج عنها وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة، وكان من بينهم مصري يدعى محمد إبراهيم عياد.