وزير خارجية السعودية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

الخارجية عن انسحاب وفد مصر من اجتماع الوزراء العرب: قرارنا لصالح الشعب الليبي

خالد الجندى: لا تقطع الصدقة عن الفقير مهما كانت إساءته لك

فيديو.. خالد الجندي: الآية القرآنية الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ والطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ليس لها علاقة بالزواج