استطلاع: الآباء في ألمانيا يرون أبناءهم أهم مصدر يمنحهم القوة في أوقات الأزمات

كشف استطلاع حديث للرأي، أن الأطفال في ألمانيا يمثلون لآبائهم أهم مصدر يستمدون منه القوة في أوقات الأزمات.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "مايندلاين ميديا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "إلترن" الألمانية، أن 79% من الآباء ذكروا أن أطفالهم أهم مصدر يمنحهم القوة في أوقات الأزمات. وجاء في المرتبة الثانية شركاء الحياة (62%)، ثم المحيط الاجتماعي (52%).

وبحسب البيانات، يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على كيفية تعامل الأسر في ألمانيا مع الأزمات. وأجري المسح في مايو الماضي عبر الإنترنت وشمل 1049 فردا من الآباء لديهم أبناء تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاما.

وأشار الاستطلاع إلى أن العديد من الآباء تساورهم مخاوف أكثر مما كانت لديهم قبل عامين أو 3 أعوام؛ إذ أدت الحروب أو التطورات الاقتصادية إلى زيادة عدم اليقين. ومع ذلك فقد أدى هذا أيضا إلى تغيير نظرة الألمان تجاه الحياة بشكل إيجابي، حيث ذكر 43% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم شعروا أن التماسك في الأسرة أصبح أكثر قيمة من ذي قبل.