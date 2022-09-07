بوتين عن اتهام روسيا باستخدام خط أنابيب الغاز نورد ستريم كسلاح للطاقة: هراء

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهام روسيا باستخدام خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" كسلاح للطاقة، بـ"الهراء"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين في كلمته بالجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في نسخته السابعة بمدينة فلاديفوستوك، إن "نورد ستريم 1 مغلق عمليا الآن. الجميع يقول (هنا، روسيا تستخدم أسلحة الطاقة). هذا هراء آخر. ما السلاح الذي نستخدمه؟! نحن نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا".

وعلق بوتين على اقتراح الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وضع حد لأسعار النفط والغاز الروسيين: "في مواجهة ما يحدث الآن، يفكرون في كيفية الابتعاد عنه، للحد من السعر بقرارات إدارية. هذا هراء آخر، هراء سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا. التجارة لا يمكن تجزئتها".

وأضاف بوتين أن وضع الغاز في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل المتخصصين فيها والمفوضية الأوروبية، مؤكدا أن روسيا من جهتها عرضت عقودا طويلة الأجل.

وقال إن "كل القيود الإدارية في مجال التجارة العالمية لا تؤدي إلا إلى التفاوتات وزيادة الأسعار. ما يحدث الآن في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل المتخصصين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية. لقد أصررنا دائما على تشكيل الأسعار على أساس من العقود طويلة الأجل وأن يتم ربطها بفئة سوق مثل أسعار النفط والمنتجات البترولية".

وبحسبه، فإن سعر النفط هو الذي يشكله السوق، وسعر الغاز في العقود طويلة الأجل مرتبط بهذا السعر، لأن الإنتاج يتطلب استثمارات كبيرة.

وأوضح الرئيس الروسي أن "أولئك الذين يستثمرون في الإنتاج يجب أن يكونوا على يقين من أنه سيتم بيع المنتج، وبالتالي، بشكل عام، فإن شركة جازبروم مهتمة بإبرام عقود طويلة الأجل"، مضيفا: "كما تعلمون، الحاجة كبيرة جدا في الأسواق العالمية بحيث لا توجد لدينا مشاكل في التنفيذ".

وعلى وجه الخصوص، أشار إلى أن الطلب على موارد الطاقة ينمو في اقتصاد كبير مثل الصين، قائلا: "اتفاقياتنا مستقرة والعلاقات على مستوى عال غير مسبوق".

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية في جزيرة روسك في فلاديفوستوك.