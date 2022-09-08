رئيس مجلس النواب الليبي يطالب أمين الجامعة العربية بدعم حكومة باشاغا

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بدعم مجلس النواب، ومساندة الحكومة التي كلفها، برئاسة فتحي باشاغا.

وأرسل صالح مساء اليوم الأربعاء خطابا إلى الأمين العام أكد فيه على اعتبار مجلس النواب "الجسم الشرعي الوحيد والمنتخب والمعترف به دوليا"، وأنه "يمارس سلطاته وصلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

واستفاض صالح ضمن خطابه في الأسباب التي دفعت المجلس إلى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومنها حسب نص الخطاب: "فشلها في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقررة، بالإضافة للفشل في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وفي توحيد مؤسسات الدولة، وتعميقها للانقسام السياسي والاجتماعي، وتحولها إلى مظلة حامية للمليشيات والعصابات المسلحة".

وأوضح عقيلة أن حكومة باشاغا "ستضطلع بذات المهام المنصوص عليها في الاتفاق السياسي"، لافتا إلى أن مساعي بعض الدول لدعم بقاء حكومة الدبيبة يعد ضمنياً "دعم ومساندة للمليشيات المسلحة".

وفي ختام الخطاب، طالب صالح بـ"دعم الحكومة الجديدة لتمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس، إلى حين تحريرها من قبضة المليشيات والعصابات المسلحة"، على حد قوله.