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منتخب الصالات يستهدف ضم مواهب جديدة من دورى الشركات

الشروق
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:47 م

قرر هشام صالح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة الصالات متابعة بطولة الشركات، التي تقام في بورسعيد، للبحث عن مواهب جديدة، من أجل ضمها إلى القوام الأساسى للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تكوين فريق قوى قادر على خوض المنافسات القارية والدولية المقبلة، بما لا يتعارض مع مبدأ الإحلال والتجديد الذي يستهدفه المنتخب فى الوقت الحالى.

ويدرس الجهاز الفني للمنتخب إقامة معسكر مغلق في الأيام المقبلة، لتجربة العناصر الجديدة، والوصول إلى معدل مناسب من الانسجام والتجانس بين اللاعبين القدامى والجدد.


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