ارتفاع صادرات السودان من الذهب في النصف الأول من 2022

أعلن بنك السودان المركزي، في تقريره نصف السنوي، عن ارتفاع صادر السودان من الذهب في النصف الأول من العام الجاري إلى مليار و315 مليون دولار، مقارنة بمليار و14 مليونا و100 ألف دولار في النصف الأول من العام الماضي وذلك بزيادة 300 مليون و900 ألف دولار.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأربعاء، عن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبدالرحمن أردول، قوله إن الارتفاع المستمر لإنتاج الذهب منذ عام 2020 يعود إلى العمل الجاد الذي ظل يقوم به قطاع المعادن وأذرعه والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأعرب أردول عن فخره واعتزازه بهذه النجاحات المسنودة بالحقائق والأرقام، والتي قال إنها "تشكل كتاباً مفتوحاً وبياناً بالعمل لكل محاولات تثبيط همة العاملين والمستثمرين في قطاع المعادن في السودان".

ويُعد السودان أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، بإنتاج 30.3 طن في النصف الأول من العام 2021 وحده، بحسب الإحصاءات الرسمية وبلغت عائدات الذهب لخزينة حكومة السودان 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي.