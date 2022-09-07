أفاد تقرير سوداني، بوفاة 17 شخصاً إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بولاية جنوب كردفان السودانية.

ونقل موقع "سودان تربيون" الإلكتروني عن مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب كردفان، ورشة ناصر ورشة، قوله: "17 شخصا، بينهم 6 من لاجئي دولة جنوب السودان، لقوا حتفهم بعد أن انهارت عليهم بئر للتنقيب في منجم ببلدة الليري بولاية جنوب كردفان".

وأوضح أن الضحايا كانوا تسللوا خلسة إلى بئر منجم "الدمبلو"، مشيرا إلى أن "القتلى يعملون بطريقة عشوائية وهم ليسوا معدنيين ولا علاقة لهم بعمليات التعدين في بئر المنجم المنهار الذي يبلغ عمقه 40 متراً".

ولفت ورشة إلى العثور على جثتين خلال عمليات البحث التي جرت في اللحظات الأولى من الحادثة التي وقعت صباح الخميس الماضي، موضحا أن استمرار هطول الأمطار التي غمرت البئر أدى إلى توقف عمليات البحث عن بقية الجثث.

وطالب ورشة بتشديد الرقابة على المناجم لمنع تسلل الذين يعملون بطرق غير قانونية ومحاصرة عمليات الانزلاق وانهيار الآبار والمناجم التي تحدث نتيجة مخالفة قرارات السلطات المختصة بمنع النشاط التعديني في الآبار الآيلة للسقوط جراء عمليات الحفر العشوائي وغير المقنن.

ويستوعب قطاع التعدين الأهلي في السودان أكثر من مليوني شخص يعملون في أنحاء السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة، وينتجون حوالي 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

ويُعد السودان أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في إفريقيا، بإنتاج 30.3 طن في النصف الأول من العام 2021 وحده، بحسب الإحصاءات الرسمية وبلغت عائدات الذهب لخزينة حكومة السودان 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2022 وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي.