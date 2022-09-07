توقعات باستمرار نقص إمدادات الغاز في أوروبا حتى 2025

توقع مسؤولون في قطاع الطاقة بألمانيا استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا خلال فصل الشتاء حتى 2025، في الوقت الذي يركز فيه الساسة الأوروبيون على سبل مواجهة النقص خلال الشتاء المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقف الإمدادات الروسية أو تقليصها بشدة سيؤدي إلى استنفاد احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا بسرعة عندما تنخفض درجات الحرارة خلال الشهور المقبلة، وهو ما يجعل الاستعداد لمواسم التدفئة في الأعوام التالية أشد صعوبة.

ونقلت بلومبرج عن نايك دين هولاندر رئيس القطاع التجاري في شركة الطاقة الألمانية العملاقة يونيبر أنه بدون الوصول إلى حل سريع لأزمة إمدادات الطاقة في أوروبا، فإن نقص الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء يمكن أن يستمر حتى 2025 على الأقل.

وأضاف أن "أوروبا قد تواجه مشكلة أكبر في شتاء العام المقبل.. من المحتمل أن لا تتمكن الدول من ملء خزاناتها في الصيف المقبل بنفس القدر الذي حققته خلال العام الحالي".

وتعاني أوروبا حاليا من أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عاما في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية ردا على العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتعتبر روسيا مصدرا لأكثر من نصف إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا.

ويحاول قادة أوروبا التعامل مع الآثار السلبية قصيرة الأجل للأزمة وخصصوا أكثر من 300 مليار يورو (297 مليار دولار) لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل، لكنهم سيواجهون أزمة كبيرة عندما تنتهي هذه الحزمة من المساعدات.

وقال إيد مورس خبير أسواق السلع في سيتي جروب في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الأسعار في أوروبا قد تعود إلى مستوياتها في بداية العام الماضي خلال الفترة من 2025 و2027.

وأضاف أن قدرة الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال على التصدير لا تنمو بالوتيرة الكافية لسد النقص الناتج عن تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، التي تواجه أزمة طاقة طاحنة بعد عشرات السنين من الاعتماد على الاستيراد من روسيا.