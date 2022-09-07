البعثة الأممية في اليمن تتفق مع الحوثي على وقف الخروقات وإعادة التهدئة

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع "جماعة الحوثي" على إعادة تفعيل الآليات المشتركة؛ من أجل التهدئة ووقف الخروقات.

وأضافت البعثة - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية - أن نائبة رئيس البعثة، فيفيان بيري، و "وفد الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، ناقشا التحديات الإنسانية، التي يواجهها السكان في محافظة الحديدة، بما في ذلك إزالة الألغام والاستعراض العسكري الأخير في مدينة الحديدة.

وأوضحت أن الاجتماع بحث حرية تنقل البعثة في محافظة ‎الحديدة، وضرورة التزام الحوثيين بإنهاء القيود والعقبات على حركة أفرادها بموجب توصيات مجلس الأمن الدولي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اتهمت "جماعة الحوثي" في وقت سابق، بخرق اتفاق الحديدة بعد قيامهم بعرض عسكري في المدينة.