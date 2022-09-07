نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي.

وعقد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل محاضرة بعنوان "الاحتفال بعيد الفلاح" تحدث فيها إسلام محمد عن الاهتمام بإقامة احتفالية عيد الفلاح الذي يعد مصدر للخير وللطعام النظيف الخالي من المواد الحافظة الضارة بصحة الإنسان، بجانب إقامة ورشة حكي ومسابقة ثقافية، وورشة اشغال فنية للفنانة نهال عصام، وورشة اشغال فنية تعليم الطباعة للأطفال للفنانة ميادة شيريت.

كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، قام برسم مجموعة كبيرة من اللوحات التي تعبر عن الاحتفال باليوم العالمي للفلاح بمشاركة الأطفال.

وقدم القصر ورش لتعليم الخط العربي للفنانة إيمان وهبة، وتعليم لغة إنجليزية من تدريب يارا محمود، بالإضافة إلى ورشة لتعليم اللغة العربية قدمها محمد عبد الرحيم، بالإضافة لورشة تعليم كورشيه لسوسن سيد، وورش حكي لقصص الأطفال قدمتها هبه عبود، وفقرات لاكتشاف المواهب في مجالات الموسيقى والكورال والفنون الشعبية وكتابة القصة والشعر وفنون الإلقاء والمسرحي.