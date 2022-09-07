 المحكمة الاتحادية العليا في العراق تبدأ جلسة البت في قرار حل البرلمان - بوابة الشروق
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المحكمة الاتحادية العليا في العراق تبدأ جلسة البت في قرار حل البرلمان

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 12:01 م

بدأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، منذ قليل، جلسة البت في قرار حل البرلمان.

وسبق للتيار الصدري وقوى مستقلة أن تقدمت للمحكمة الاتحادية العليا، بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.

وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي، ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.

ووصفت صحيفة «الصباح» جلسة المحكمة اليوم بأنها «تعد مفترق طرق في الفترة الحالية في عمر الأزمة السياسية، التي وصلت إلى حد المواجهة المسلحة».

وكانت القوى السياسية في العراق قد عقدت أمس الأول الاثنين، جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر.

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