تقرير: روسيا تزعم تطوير أمريكا وأوكرانيا أسلحة بيولوجية



طالب مسؤولون روس بعقد جلسة بشأن أنشطة الولايات المتحدة في أوكرانيا واتهموا كييف بتطوير أسلحة بيولوجية لصالح الولايات المتحدة، في سلسلة أسئلة تم إرسالها إلى الأمم المتحدة.



وتطالب الحكومة الروسية بعقد جلسة تضم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية في جنيف، مشيرة إلى أن الأنشطة المزعومة التي تقوم بها الولايات المتحدة وأوكرانيا تنتهك المعاهدة.



وظهرت المزاعم اليوم الأربعاء عندما نشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة الأسئلة التي طرحتها روسيا.



وأشارت موسكو مرارا إلى هذه التأكيدات التي انتقدتها الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول غربية من قبل، ووصفت خطوة روسيا بأنها جزء من حملة دعاية. وذكر دبلوماسي أوروبي في جنيف: "هذا جزء من حملة التضليل الروسية، وليس لهذه الاتهامات أي أساس في الحقيقة".



وكان من بين أسئلة موسكو بشأن الولايات المتحدة: "هل تعتبر الولايات المتحدة الاختراعات المدرجة في براءات الاختراع أدوات يمكن استغلالها لتسليم أسلحة بيولوجية وسامة؟"، في إشارة إلى براءات اختراع يزعم أنه تم منحها.



ونفت اوكرانيا والولايات المتحدة الاتهامات وقدمتا وثائقهما. وقدمت أوكرانيا 45 صفحة عن برنامجها البحثي، مرفقا بمذكرة جاء بها "لن تبرر الاتهامات الروسية الهجوم غير المبرر ضد أوكرانيا أبدا".