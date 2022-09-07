 مصفف الشعر جلال حافظ يكشف عن موضة شعر 2022 - بوابة الشروق
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مصفف الشعر جلال حافظ يكشف عن موضة شعر 2022


نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 7:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 7:44 م

كشف مصفف الشعر، جلال حافظ، عن موضة ألوان شعر 2023، وهي الألوان النحاسية.

ومن جانبه قال جلال حافظ أن الألوان التي تليق على الفتيات الشقراء هي الألوان الفواتح مثل الحمارات والنحاسيات، أما عن الفتيات السمراء فتليق عليهن الألوان العسلي والبني والبيج.

ووجه نصيحة للفتيات بعدم استعمال مواد مخصصة للصالونات في المنزل ونصحهن باستخدام مستحضرات خاصة بنوع شعرهن.

كما قدم نصيحته أيضًا للفتيات المقبلات على الزواج ونصحهن بعدم صبغ شعرهن، وأن يهتمن بشعرهن لتفادي المشكلات التي تضر الشعر.

ووفقا لتصريحاته يقول مصفف الشعر، علي جلال: "بقدر ما أحب تسريحة الشعر المتميزة للعديد من نجوم الفن في العالم، بينما تصفيفة الشعر الجديدة أخذت سنوات من عمرهم وأعادتهم صغيرة في السن".


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