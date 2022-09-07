المفوضية الأوروبية تعلن تقديم دعم أكبر لحرية الصحافة

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قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا من بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا جديدا لزيادة تعزيز حرية وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات بعد مقتل العديد من الصحفيين داخل دول التكتل خلال السنوات الأخيرة ووضع بعض الدول الأعضاء قوانين وطنية تقيد حرية الإعلام.

وقالت جوروفا:"عندما نرى مثل هذا الاتجاه السلبي - الضغط السياسي، والضغط الاقتصادي، والتهديدات المتزايدة والعنف ضد الصحفيين-علينا أن نبدأ التحرك".

تابعت: "لا يجوز قتل أو إيذاء الصحفيين بسبب عملهم ولا ينبغي لأي صحفي أن يقضي وقته في المحكمة بدلا من غرفة الأخبار بسبب اتهامات لا أساس لها".

جاء ذلك خلال حديث جوروفا في حفل إطلاق غرفة الأخبار الأوروبية، وهو مشروع مشترك من 18 وكالة أنباء أوروبية يهدف إلى تعزيز تقارير الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون بين الوكالات الدولية.

وقالت المفوضة إن القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي لا تدعم الصحفيين بما يكفي .

وأشارت إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى زيادة حماية مصادر الصحفيين وزيادة الشفافية وحماية الإعلام العام من التأثير السياسى .

وأضافت جوروفا أن المفوضية الأوروبية على اتصال بالدول التي ترى أن حرية الصحافة معرضة للخطر ، ولم تسم المسؤولة الأوروبية تلك الدول .

وذكرت أن الحصول على المبادرة الجديدة، التي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، سيكون "معركة كبيرة".