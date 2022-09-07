أسامة سرايا: برنامج عسكريتاريا يسعى لدعم توطين الصناعات الدفاعية في الدول العربية

قال الإعلامي أسامة سرايا مقدم برنامج "عسكريتاريا" الذي يبث عبر قناة "العربية"، إن من بين أهداف البرنامج تقديم الدعم الإعلامي لمجال الصناعات الدفاعية والعسكرية في الدول العربية؛ نظرا لكون هذا المجال بات من العناصر الحيوية والمهمة لدعم الاقتصادات الوطنية للدول.

وأكد سرايا أن مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية يعد جزءا رئيسيا من المجالات التكنولوجية والاقتصادية، مشيرا إلى أن التحدي الأهم الذي تواجهه الدول العربية في هذا المجال هو نقل التقنية والأفكار من الشركات العالمية، وخلق جيل من الشباب المؤهل والقادر على المساهمة بفعالية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

"عسكريتاريا" برنامج حواري عسكري دفاعي استراتيجي يناقش استخدام الأدوات العسكرية في السياسة الحالية مع خبراء استراتيجيين وعسكريين متخصصين في عالم الأسلحة وأنظمة الدفاع.

كما يناقش أبرز القضايا بأبعادها الاستراتيجية والعسكرية والسياسية مثل "الأمن القومي وأنظمة الدفاع والقضايا المتعلقة بمجال التسليح، صناعة الأسلحة، تكنولوجيا المستقبل في مجال الدفاع".

يذاع البرنامج يوم السبت الساعة 09:30 مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة "العربية"، ومدة إذاعته 30 دقيقة.