قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة، فى قول الله سبحانه وتعالى: "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ".

وأضاف ، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع فضائية "dmc": "كثيرون يفهمون أن الزوج الطيب يتزوج طيبة، والزوجة الخبيثة تتزوج خبيث، وهذا ليس صحيحا".

وتابع: "المفهوم الخاطئ عن إن الآية الكريمة لها علاقة بالزواج، تخالف جمهور العلماء الذي اتفق على أن الكلمات الطيبات يقولها الناس الطيبة، والكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون، والامر ليس له علاقة نهائيا بالزواج".

واستكمل: "الآية الكريمة جاءت فى سياق حادثة الإفك، وهم ناس اتكلمت بالسوء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها، وهنا أوضح إن الكلمات الطيبة يقولها الطيبين، والكلمات الخبيثة أى السيئة يقول الناس السيئة، وأكد بعدها إن فى الآية الكريمة (أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)، مما يقولون يعنى هنا تأكيد على أن الأمر متعلق بالكلام وليس بالزواج ".