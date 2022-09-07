المشاط: منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل يستهدف تضمين احتياجات أفريقيا في الأجندة الدولية للعمل المناخي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، على أهمية النسخة الثانية من المنتدى حيث يقام قبل 60 يومًا من استضافة استضافة مصر لمؤتمر COP27.

اوضحت أن النسخة الأولى من المنتدى 2021، خرجت بعددٍ من التوصيات الطموحة، كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار عام من العمل المشترك، والتي أكدت على أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء، كما أوصى المنتدى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي وخاصةً في القارة الأفريقية.

واضافت المشاط، أن المنتدى هذا العام يلقي خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه مصر تحت شعار من التعهدات إلى التنفيذ، والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ بعد ٦٠ يوماً.

وتابعت أن المنتدى يتميز ايضا بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لذا فإنه يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الأفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، وذلك تمهيداً ليوم التمويل الذي سيقام خلال المؤتمر، وذلك من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصادٍ أخضر متسقٍ مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول النامية والناشئة.