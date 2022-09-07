وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة أقوى من أي وقت مضى

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي "بات أقوى من أي وقت مضى على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الجدعان قوله خلال رعايته اليوم مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، إن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 5.4% في الربع الثاني من العام الجاري، بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار الجدعان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً في الفترة نفسها بنسبة 11.8%، مبيناً أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6% حيث تُعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022 مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.

ويقام المؤتمر تحت شعار: "مأسسة الاستثمار والتمويل"، بمشاركة نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

وكشف وزير المالية السعودية النقاب عن تطوير سوق مالية متقدمة، وهي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي حيث تم الربط مع "يورو كلير"، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وذلك ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين ، وتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية،إضافة إلى إطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء وتسويتها لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وأعضاء المقاصة.

وأشار إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي استراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الاستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025.

وبين الوزير أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في عام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت مليارين و190 مليون ريال.

وأكد الجدعان أن "المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً"، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة و الاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة.

وكشف الجدعان عن استثمارات بقيمة تزيد عن (700 مليار ريال)، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير المالية أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 11.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.

وبين الجدعان أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو الماضي نحو 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.