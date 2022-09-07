بوتين ينفي وجود عتاد عسكري روسي في محطة زابوريجيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه «يثق بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتقريرهم، رغم الضغط الذي يتعرضون له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الأربعاء.

وتابع بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «أنا أثق بهم، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولا يمكنهم القول بشكل مباشر إن القصف يأتي من أوكرانيا».

وبحسب ما أفادته فضائية «العربية»، صباح الأربعاء، نفى بوتين، وجود عتاد عسكري روسي في محطة زابوريجيا.

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا تخلق تهديدات للأمن النووي، متسائلا: «لماذا يفعلون هذا؟ لا أفهم. للفت الانتباه إلى وضعهم؟ لخلق أزمة إضافية؟».

ونوه إلى أن التهديد الرئيسي ليس للمفاعل نفسه، ولكن لأماكن تخزين الوقود المستنفد.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها عن نتائج مهمتها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية عن أن عددا من الحوادث التي وقعت في المحطة قد انتهكت مبادئ السلامة النووية، وحذرت من استمرار القصف على المحطة، لما يمكن أن يؤديه ذلك من تلف في المعدات المهمة، ووقوع تسرب إشعاعي غير محدود.

وأوصت الوكالة بالوقف الفوري لقصف المحطة والمناطق المجاورة، مؤكدة استعدادها للبدء في مشاورات فورية بشأن إنشاء منطقة أمنية حولها، لمنع وقوع حادث نووي بسبب الأعمال العسكرية. إلا أن تقرير الخبراء لم يحدد الجهة أو الطرف الذي يقوم بالقصف.