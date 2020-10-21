كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 7 أسابيع

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية، إلى أدنى مستوى اليوم الأربعاء، منذ 7 أسابيع، حيث يضعف تفشي الفيروس بوتيرة معتدلة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء «يونهاب»، مساء الأربعاء، تم تسجيل 85,540 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 343 حالة وافدة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي إلى 23,791,961 إصابة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت حصيلة اليوم الأربعاء، أقل من 99,837 إصابة مسجلة في اليوم السابق، وهي أدنى مستوى منذ يوم 20 يوليو، عندما تم تسجيل 76,361 إصابة.

وقد ظلت الحصيلة اليومية تتراجع بعد أن بلغت ذروتها عند حوالي 180,000 إصابة في منتصف أغسطس، في الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 56 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، ليرتفع عدد الوفيات إلى 27,249 وفاة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 521 مريضا، بانخفاض قدره 15 مريضا عن اليوم السابق.

واعتبارًا من الساعة 9 مساء من اليوم الأربعاء، تم تسجيل 69,992 حالة جديدة، بانخفاض قدره 12,252 حالة عن نفس الوقت من اليوم السابق، وفقًا للسلطات الصحية والحكومات الإقليمية.

ويتم إحصاء حالات الإصابة بالفيروس اليومية حتى منتصف الليل والإعلان عنها في صباح اليوم التالي.

وعلى الرغم من تباطؤ تفشي العدوى، دعت السلطات الصحية إلى توخي الحذر ضد حدوث زيادة أخرى في عدد الإصابات، حيث من المتوقع أن يسافر العديد من الأشخاص إلى مسقط رأسهم خلال عطلة «التشوسوك» التي تبدأ من الجمعة وتستمر حتى الاثنين هذا العام.

وحث رئيس الوزراء «هان دوك-سو» المواطنين على تقليل التجمعات الخاصة وارتداء الكمامات في الأماكن العامة الداخلية خلال فترة العطلة.

وتخطط الحكومة خلال فترة العطلة لفتح حوالي 6,000 مركز علاج شامل لكوفيد-19، حيث يمكن إجراء اختبارات التشخيص والحصول على خدمات الرعاية الطبية وتلقي الأدوية المضادة للفيروس.