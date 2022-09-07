البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية لمحو الأمية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ضرورة تكثيف الجهود العربية لمواجهة الأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها والتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع متقدم قادر على مواكبة التطورات على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالميّ لمحو الأمّية الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام.

وثمن العسومي جهود الدول العربية الفاعلة في مواجهة الأمية، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية للتصدي للأمية، والارتقاء بمنظومة التعليم بالوطن العربي، مؤكدا أن مبادرة البرلمان العربي بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تأتي إيمانا بأهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية وتطوير منظومة التعليم وبما يتناسب مع أعلى المعايير الدولية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن العديد من الدول العربية استطاعت بفضل الخطط والبرامج إلى إيصال محو الأمية إلى "الصفر" وهي جهود جبارة عملت عليها هذه الدول للوصول إلى أفضل مراحل تطوير التعليم بما يرتقي بالإنسان العربي وحقه في التعليم بمختلف مراحله.