شولتس يهنئ تراس بتولي مهام منصبها على رأس الحكومة البريطانية

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بمناسبة توليها مهام منصبها.

وذكر مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية مساء اليوم الثلاثاء أن شولتس قال لتراس في تهنئته:" أتطلع إلى استئناف التعاون الوثيق والجيد بين المملكة المتحدة وألمانيا كشريكين وصديقين في هذه الفترات المليئة بالتحديات".

وأضاف شولتس:"أتمنى لكم القوة والنجاح الباهر طوال فترة ولايتك والمهام التي تنتظرك".

كانت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عينت في وقت سابق تراس/47 عاما/ رئيسة جديدة لمجلس الوزراء البريطاني خلفا لبوريس جونسون الذي استقال بعد تعرضه لضغوط قوية داخل كتلته البرلمانية.