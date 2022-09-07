سيمنز إنرجي تعلن طرح سندات لتوفير سيولة للاستحواذ على جاميسا بالكامل

أعلنت شركة سيمنز إنرجي الألمانية لتقنية الطاقة اليوم الثلاثاء اعتزامها إصدار سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة اسمية إجمالية تبلغ نحو مليار يورو.

وتأتي هذه الخطوة لاعتزام الشركة الاستحواذ الكامل على شركتها جاميسا لصناعة توربينات الرياح.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الديون هذه يمكنها أن تتحول إلزاميا إلى أسهم، وستوفر عائدات هذه السندات جزءا من تمويل الاستحواذ على جاميسا التي تتسبب مشاكلها منذ فترة طويلة في أرقام محبطة لدى سيمنز انرجي.

ومن المنتظر أن يتم إصلاح الشركة الإسبانية ودمجها في المجموعة الألمانية الأم.