اليابان ترفع الحد اليومي المسموح به لعدد القادمين إلى البلاد لـ50 ألف شخص

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، رفع الحد اليومي المسموح به لعدد المسافرين القادمين إلى البلاد من 20 ألف شخص إلى 50 ألفا، وذلك في ظل تعثر قطاع السياحة بسبب القيود الصارمة المفروضة على الحدود منذ أكثر من عامين لمكافحة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه ابتداء من اليوم، لن يتعين على المسافرين القادمين الذين حصلوا على ثلاث جرعات لقاح على الأقل الخضوع لاختبارات كورونا قبل 72 ساعة من المغادرة إلى اليابان، أو إظهار ما يدل على عدم إصابتهم بالفيروس.



وفي الوقت الذي تظهر فيه القليل من الدلائل على تعاف نشط لاكبر ثالث اقتصاد في العالم، تحاول حكومة رئيس الوزراء فومي كيشيدا تعزيز النمو من خلال دعوة مزيد من الزوار للقدوم للبلاد، حيث سوف يستفيدون من انخفاض قيمة العملة المحلية "الين".



فقد انخفضت قيمة الين أمام الدولار لتسجل 144 اليوم، لتنخفض بذلك لأدنى مستوى منذ 24 عاما. ويشار إلى أن ضعف عملة الين يعزز من القدرة الشرائية للمسافرين الأجانب في اليابان.