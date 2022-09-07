شركة الطاقة النووية الأوكرانية تؤيد إرسال جنود تابعين للأمم المتحدة إلى محطة زابوريجيا

أيدت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، إرسال جنود تابعين للأمم المتحدة إلى محطة زابوريجيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، طلبت روسيا «توضيحات» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، حسبما ذكر الأربعاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال لافروف لوكالة انترفاكس: «هناك حاجة للحصول على توضيحات إضافية، لأن التقرير يضمّ عددًا من علامات الاستفهام، طلبنا توضيحات من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته الثلاثاء، بإقامة «منطقة أمنية»، لتجنّب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلّها القوات الروسية، محذّرة من أنّ «الوضع الراهن لا يمكن أن يستمرّ».

وقُصفت هذه المحطة مرّات عدّة في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من وقوع حادث نووي خطر، في الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بهذا الشأن.